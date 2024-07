Aeroporto di Orio l’estate entra nel vivo | Sardegna Sicilia e Puglia le mete più gettonate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024)al Serio. Non è certo una novità vedere abbinato il termine record all’dial Serio. Lo scalo si trova da anni stabilmente tra gli aeroporti più trafficati sul territnazionale, al terzo posto in Italia per numero di passeggeri dopo solamente Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Una crescita esponenziale avvenuta nel giro di pochi anni, con numeri in aumento su tutti i fronti. Dopo aver quasi sfondato i 16 milioni di passeggeri nel 2023, i primi cinque mesi del 2024 hanno registrato un ulteriore incremento – pari al 9,7% – che porterà l’bergamasco a raggiungere con ogni probabilità quest’anno la soglia di poco sfiorata non più di sette mesi fa (quando nell’arco dei dodici mesi i viaggiatori transitati dafurono circa 15,8 milioni).