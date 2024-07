Voi chi vorreste? Trump la pernacchia definitiva contro Biden; come reagisce la folla | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Donaldha tenuto il primo comizio pubblico da quando è stato ferito a un evento per la sua campagna elettorale a Butler, in Pennsylvania. Il candidato repubblicano, a Grand Rapids, in Michigan, prima ha ricordato l'attentato del 13 luglio, poi ha proseguito il suo discorso sul palco attaccando i democratici. "Faremo un sondaggio: chi è il vostro candidato preferito? Chichicorrere?", ha chiesto il tycoon alla, nominando prima Kamala Harris, che ha ricevuto dei fischi, e poi il "corrotto" Joeche, invece, ha ricevuto gli applausi del pubblico. Ironici e irridenti, dal momento che significa che il presidente democatico uscente viene considerato all'unanimità un candidato loser, perdente designato.