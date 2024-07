Trump congeda Biden senza pietà | Non è mai stato in grado di fare il presidente Kamala Harris? Batterla sarà ancora più facile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) Non concede neppure l’onore delle armi all’avversario, Donald. Pochi minuti dopo l’annuncio del ritiro di Joedalla corsa per la Casa Bianca, il tycoon ha parlato al telefono con la Cnn, cui ha ribadito il suo giudizio sull’ormai uscente leader democratico: «Èdi gran lunga il peggiornella storia del nostro Paese», l’affondo senz’appello di. Considerazioni che il candidato dei repubblicani ha poi “elaborato” in maggior dettaglio in una mail della sua campagna e sui social. «Il corrotto Joenon era idoneo a candidarsi, e certamente neppure a servire come tale – non lo è mai!», ha scrittosulla piattaforma Truth, sostenendo quindi che«ha raggiunto la posizione disolo grazie a bugie e fake news,lasciare il suo seminterrato.