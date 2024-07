Sparatoria ai Quartieri Spagnoli è guerra tra clan | arrestato il figlio del boss Savio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Napoli, 21 luglio 2024 –aidi Napoli, quattro uomini arrestati in un blitz. C’è anche Pietro– ildelMario, elemento di spicco dello storicoMariano che ha comandato a lungo proprio nei– tra i destinatari di un provvedimento di fermo convalidato ieri dal gip partenopeo. Il 36enne Pietroera rimasto ferito nel conflitto a fuoco avvenuto la sera del 16 giugno in vico Canale a Taverna Penta. In manette anche Salvatore Marramao, Vincenzo Egidio ed Emanuele Criscuolo. I quattro sono accusati a vario titolo di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso per aver agevolato ilMariano.