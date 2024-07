Revocata la cittadinanza a Mussolini Ma a Cascina non c’è l’unanimità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)laonoraria a Benitocon due voti contrari. Nella seduta di venerdì, il consiglio comunale cascinese ha portato in discussione e votato la delibera per la revoca dellaonoraria assegnata al duce il 24 maggio 1924. "A differenza di altri consigli comunali – è il commento amareggiato del sindaco di, Michelangelo Betti -, qui non c’è stata unanimità sul voto finale". La revoca dellaonoraria, infatti, ha registrato 19 voti favorevoli dei gruppi Pd, La città delle persone - Lista Masi, Movimento 5 Stelle, Lega e Lista Lavoro, Sviluppo Ambiente, due voti contrari (Valori e Impegno Civico) e l’astensione della consigliera di Fratelli d’Italia. Tre invece gli assenti.