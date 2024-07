PS5 Pro il nome in codice della console Sony spunta tra i file di No Man’s Sky

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 21 luglio 2024) La community ha scoperto la presenza di PS5 Pro all’interno deidi NoSky, con Hello Games che ha inserito di recente il termine Trinity (questo dovrebbe essere ilinnuova) tra le configurazioni offerte dal titolo ad ambientazione spaziale. I fan hanno inoltre deciso di mettere in evidenza le differenze tecniche che contraddistinguono i due preset di NoSky, per il modello base di PlayStation 5 e quello del modello Pro: Il Preset per PS5 LowestDynamic ResScaling Factor = 0.6 WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum. High Invece qui di seguito è presente il preset per Trinity, quello che dovrebbe essere ilindi PS5 Pro: LowestDynamic ResScaling Factor = 0.8 WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum.