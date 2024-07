Napoli-Mantova | buon secondo test precampionato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Ieri, sul campo di Carciato, è stato il momento delconche si sono affrontate sotto la direzione del sig. Zufferli. Conte si è affidato nuovamente al 3-4-3 per poi passare, a metà della seconda frazione al 3-5-2. Ormai è chiaro che il modulo di riferimento sarà quello proposto sia ieri sia contro l’Anaune. Tra i pali Caprile, vista l’assenza di Meret in ferie. Difesa composta da Marin sul centro sinistra, Rrahmani al centro e Natan a sinistra. In mediana Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra con Iaccarino e Anguissa al centro. In attacco Politano e Lindstrom sulle ali e Cheddira al centro. Le note positive Sono arrivatee indicazioni soprattutto sotto il profilo dell’aggressività in campo.