Motocross oggi in tv GP Repubblica Ceca 2024 | orari MXGP e MX2 programma streaming

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di, domenica 21 luglio, vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione: inin Cechia c’è il GP di, sia per lache per la MX2. Di seguito ilcon gliitaliani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per lastart alle 14.15 ed alle 17.10. Sarà possibile guardare il GP diin diretta tv su Eurosport 2 HD (tranne gara 2 MX2) e RaiSport HD (in questo caso solo per gara 2), in direttasu-tv.com, discovery+ e Rai Play (in questo caso solo per gara 2), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare delladel GP di