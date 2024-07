Morbillo in crescita l’appello dell’Ausl | Importante vaccinarsi anche per gli adulti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Imola, 21 luglio 2024 – Il recente aumento di casiregistrato su scala nazionale (151 a giugno in Italia contro i 131 di maggio) spinge l’Ausl a insistere sulla vaccinazioneper gli. "Circa il 75% dei casi registrati nel 2024 in Italia riguarda persone con più di 15 anni – spiega Francesco De Dominicis, del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria imolese – Di questi, il 50% viene ricoverato o accede in pronto soccorso o Cau con febbre, dolori muscolari, congiuntivite, polmonite.