Medolago ragazzo disperso nell’Adda | i fluviali dei Vigili del fuoco al lavoro per recuperarlo

(Di domenica 21 luglio 2024) Scatta di nuovo l'allarme per un possibile annegamento nelle acque del fiume Adda. La zona è quella delle piscinette di, una delle "spiagge" lombarde più frequentate nei mesi estivi, proprio dove due mesi fa un 16enne morì sotto gli occhi dei genitori. Oggi, domenica 21 luglio, un nuovo caso: unpoco prima delle 15:30 si è tuffato per fare un bagno e non è più riemerso. L'apprensione e l'allerta sono scattate immediatamente vista anche la forte corrente che anima l’Adda in questi giorni. Sul posto sono intervenuti immediatamente quattro squadre speciali deidel, il reparto, con moto d'acqua e gommoni da rafting. Inoltre sono arrivati dal Comando di Milano sono arrivati anche sommozzatori e un elicottero per provare a scandagliare tutta la zona. Al momento del giovane ancora non c'è traccia.