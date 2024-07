Manzini rinnova con Puianello | Ritento la scalata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Altra importante conferma in casa Chemcoin vista della prossima stagione di B femminile. Il sodalizio della presidentessa Valeriani hato l’accordo con Linda, guardia classe 1990, che vestirà i colori gialloblù per il sesto anno di fila. Con un passato in A1 a Parma, le maglie delle nazionali giovanili e tanta serie A2 di alto livello, Linda, da castellese doc, ha ora sposato la causa diper ritentare laal piano superiore, dopo un anno chiuso a 12 punti di media e un high di 29 punti contro Castel San Pietro. "Dopo aver smesso di giocare per un anno – dice Linda – mi mancava qualcosa che ho trovato in questa società, ormai diventata una seconda famiglia. Stiamo lottando per un sogno e non mi sento proprio di mollare, perché ci credo più di qualsiasi altra cosa al mondo.