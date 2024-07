Le compagne dei giocatori Juve al matrimonio di Chiesa | chi sono e i loro look

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Grosseto, 21 luglio 2024 – Il calendario non ha probabilmente dato altre opportunità a Federicoe Lucia Bramani. Undi grande classe ilin Maremma. Ma il calciatore sapeva che il 20 luglio i suoi compagni di squadra dellantus non avrebbero potuto partecipare. Il novello sposo è ancora in vacanza dopo l’Europeo con la Nazionale di Spalletti, peraltro tristemente finito agli ottavi contro la Svizzera. Ma i calciatoritutti in ritiro e affrontano una pesante preparazione in vista della nuova e impegnativa stagione tra campionato, Champions e Coppa Italia. Dunquelee le fidanzate a partecipare alnel Duomo di Grosseto.andate in Maremma tutte insieme. E in una foto di Michela Persico, moglie del difensore Daniele Rugani, vediamo quattro wagsntine.