L’altra squadra dei Giochi Da Mattarella a Macron sicurezza a cinque cerchi

(Di domenica 21 luglio 2024) Il giorno si avvicina, e il riscaldamento non riguarda soltanto gli atleti. Perché le Olimpiadi sono un evento di portata tale che si muovono tutti, compresi i capi di Stato. Il giorno della cerimonia inaugurale, prevista per venerdì prossimo, ci sarà anche il Sergio, che inaugurerà Casa Italia Parigi 2024 in tarda mattinata. Il presidente della Repubblica francese Emmanuelinvece ’scenderà’ in pista già domani, facendo visita al villaggio olimpico di Seine-Saint-Denis, accompagnato dal presidente del Cio Thomas Bach. Incontrerà gli atleti francesi che già sono arrivati e poi sempre con Bach aprirà la sessione del Cio e giovedì aprirà il vertice per lo sviluppo sostenibile che riunirà una cinquantina di Stati al Carrousel du Louvre.