La lunga storia di Joe Biden | cadute e resurrezioni tragedie familiari e successi pubblici

(Di domenica 21 luglio 2024) New York, 21 luglio 2024 – Joeverrà ricordato come il presidente del sacrificio. Il presidente che parte sempre dalle retrovie per vincere. Un leader contro i pronostici facili, che, se fosse stato preferito a Hillary Clinton nel 2016 (poco dopo la morte del figlio Beau) forse sarebbe riuscito ad evitare l’effetto tsunami di Donald Trump. Addirittura l’ascesa di Trump a 45° presidente degli Stati Uniti. Adesso verrà ricordato anche come il presidente con la nomination in tasca per il secondo mandato che compie il massimo sacrificio per il bene del partito.si è ritirato dalle elezioni Usa. Non sarà il candidato democratico La sua lettera di addio alla campagna è vero testamento politico.