Ilary Blasi un mostruoso Senza veli in piscina | la foto che manda Mykonos e l' Italia in tilt | Guarda

(Di domenica 21 luglio 2024) Un tramonto dorato, romanticismo, relax. E un, clamoroso.si gode l'estate einInstagram pubblicando lasuggestiva del suo weekend d'amore con Bastian Mueller, l'imprenditore tedesco che nel suo cuore ha sostituito l'ex marito Francesco Totti. La coppia è in vacanza nel meraviglioso teatro naturale di, isola greca tra le capitali della movida vip europea. La conduttrice di Mediaset è a mollo nelladi un resort di lusso con vista sull'Egeo, immersa tra petali di rose rosse. Un privilegio non per tutti, che come sempre scatena la guerra tra fan e hater sulla sua pagina Instagram. "Decisamente troppa ostentazione di ricchezza dimostrazione lampante di piccolezza e insicurezza", sentenzia un follower. "stupenda..e lei? Queen indiscutibilmente Queen!!", replica un altro. "Sapete che c'è? Fa bene. Che vi devo dire!".