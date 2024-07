Il regolamento dell' America' s Cup commentato da chi lo ha scritto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 21 luglio 2024) «There is no second». È questa la frase più celebre legata all’’s Cup e che dà le dimensioni di quanto questa regata sia competitiva e preparata dai team partecipanti con una dedizione totalizzante. Risale a quando ancora si chiamava Queen’s Cup ed è la risposta che venne data alla regina Vittoria che, indispettita dal fatto che avesse vinto un club velico statunitense, chiese chi fosse arrivato secondo. «There is no second, your Majesty». Una gara tra squadre che culmina con una serie di one to one con il team vincitorea precedente edizione che, appunto, non prevede secondi o terzi posti. Chi difende la coppa non solo gareggia per ultimo contro chi ha vinto il torneo tra gli sfidanti, ma decide tuttoa regata successiva, dal luogo a come deve essere costruita la barca, questa è una particolarità di's Cup: chi vince fa le regole.