Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2024) ILDi Vincenzo Calafiore 22 Luglio 2024 Udine “ Dedicato al mio Amico carissimo: SALVINO BASILE che delcome me ama tutto e divive! “ Calafiore Vincenzo “ Quale maniera più bella di onorare Dio, parlando o raccontando la sua creatura più bella: il! E per farlo, di me, invento un personaggio “ QUINTO” che lo racconti,e lo fa in prima persona, non so se nella giusta maniera poiché entrambi i personaggi, io e Quinto,non sanno scrivere e per farlo usano un loro linguaggio né forbito, né accademico, ma è quello della gente di, di coloro che delle spiagge ne hanno fatto, ne fanno ancora cattedrali in cui pregare! “ Nella vita ci sono dei momenti nei quali vorrei prendere le distanze dai miei stessi occhi, collocare le parole ed i pensieri in una zona franca, dove io e gli altri saremmo allo stesso pari, senza un presente, senza un passato.