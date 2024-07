Fidanzato stressato da Covid Caso Lorena Quaranta Cassazione annulla l' ergastolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Rese note le motivazioni dellasuldel femminicidio dila studentessa di Medicina, originaria di Favara, in provincia di Agrigento uccisa in una villetta di Furci siculo, nel Messinese, il 31 marzo 2020 nella prima fase della pandemia. E proprio in riferimento a un presunto 'stress da', si basa la decisione della. Per questo femminicidio la Corte d'assise d'appello di Messina ha confermato la condanna alla pena dell'per Antonio De Pace, infermiere calabrese che all'epoca eradella studentessa. Lahato la sentenza limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio, solo su questo punto, alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria confermando nel resto.