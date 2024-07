Faentina petizione anche per la Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Unaper migliorare il tratto toscano della linea ferroviaria. È quella lanciata qualche settimana fa sul portale change.org da Lorenzo Margheri, giovane mugellano il quale insieme ad altri pendolari ha riportato nero su bianco alcune proposte indirizzate alle istituzioni locali e regionali (toscane, ndr), nonchè a Trenitalia. Ad agosto infatti la tratta ferroviaria sarà sospesa per consentire le opere di miglioramento della strumentazione ‘Ertms’, e saranno eseguiti un primo stralcio di interventi (un altro è previsto nel 2025, ndr) da 140 milioni di euro che sono stati finanziati con risorse Pnrr: "Un miglioramento della circolazione ferroviaria – come scriveva Rfi –, con l’intenzione di creare in futuro meno disagi possibili agli utenti".