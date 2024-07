Dalla rubrica ‘Notizie dal mondo ASviS’ osservazioni sulle modifiche alla legge quadro aree protette

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo dal sito ASviS di venerdì 12 luglio 2024. La definizione di un sistema di governance efficace di protezione all’altezza delle sfide è cruciale, ha detto l’Alleanza in audizione al Senato. Sugli aspetti finanziari: “Il Ddl non prevede nulla in merito alle risorse”. “L’ASviS condivide appieno nei principi le motivazionibase del Ddl, e specificamente il richiamo all’introduzione nei principi fondamentali della Costituzione all’art. 9 della ‘tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni’, di cui ASviS è stata fin dalle sue origini promotrice”. Sono queste le parole con cui Luigi Di Marco, della Segreteria generale dell’ASviS, ha introdotto il suo intervento del 9 luglio presso l’ottava Commissione Ambiente del Senato in audizione sul disegno din.