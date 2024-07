Da Zeman a Pizzul alla ricerca del carisma Intervista a Giuseppe Sansonna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2024) La galleria dispari dis’infoltisce lentamente di volti che più passa il tempo più traspirano umori levigati dall’inattualità. Nato nel ’77, l’anagrafe lo data ad Asti ma è figlio di emigrati pugliesi che si conobbero a Canosa, tornando d’estate sui terrazzi dove non c’era bisogno del dj per bre.frequentò il Dams a Torino poi andò a Roma e fu per circa cinque anni stagista a ‘Fuori Orario’ prima di intraprendere la regia. Due cose lo ispirano più delle altre: la Puglia e i tipi irregolari. Per la Rai ha raccontato diverse città, ma paventando la retorica gira più per le strade laterali che in ztl.