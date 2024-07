Boom di ubriachi volanti scatta l’allarme | Puzzano urlano generano il caos a bordo e terrorizzano i bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Chiunque prenda un aereo sa quanto sia importante essere tranquilli in volo. Sarà perché il viaggio è lungo o perché qualcuno ne soffre e non vuole essere importunato o anche per il semplice fatto di poter approfittare di quel tempo per riposare. Ma in Scozia, negli ultimi anni, si è assistito al vertiginoso aumento degli ““, ovvero coloro che salgono sull’aereo dopo aver bevuto fino ad ubriacarsi. A definirli così è un lungo articolo dei Daily Mail che denuncia la situazione preoccupante ricostruendo tutti i recenti episodi. È accaduto su un volo Ryanair, partito da Edimburgo e costretto a fare marcia indietro a causa di tre uomini attaccati ad una bottiglia di vodka. Dopo l’atterraggio di emergenza, i tre sono poi stati scortati fino all’uscita, ma hanno causato ingenti danni ai passeggeri, e non solo.