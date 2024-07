Baseball serie a Poule Retrocessione al via Doppia sfida tra Godo e Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Finalmente si ritorna in campo. Iltorna sul diamante per la prima giornata dellae lo farà al "Casadio" con due gare domenicali (11,30 e 16) per unacontro, ultima nel suo raggruppamento nella stagione regolare, ma comunque capace di vincere 7 partite (con 13 ko) e, dunque, avversario decisamente alla portata ma mai da sottovalutare.è forte di un secondo posto nella stagione regolare e anche della formula di questa: infatti, soltanto l’ultima classificata parteciperà ai playout, nella quale sarà ancora possibile, vincendo, evitare la discesa in A2. Insomma, la strada per la salvezza aritmetica è ancora lunga.