ATP Newport Michelsen centra la seconda finale di fila nel Rhode Island | giocherà contro Giron

(Di domenica 21 luglio 2024) Nello scenario dell’International Tennis Hall of Fame siquesta sera l’ultimadel torneo ATP 250 diche l’anno prossimo sparirà dal calendario. E a giocarla ci sarà uno dei protagonisti delladello scorso anno, ossia Alex. Il giovane statunitense proprio da questo torneo si lanciò nel tennis che conta nel 2023.che ha sconfitto in maniera estremamente netta Reilly Opelka con il punteggio di 6-2 6-0. Al gigante del Michigan non erano rimaste energie dopo una bella cavalcata al rientro in campo dopo praticamente due anni di inattività: il servizio è stato poco incisivo e fondamentalmente la partita è durata i primi cinque game, quando Opelka ha avuto una palla per il 3-2 e servizio, non l’ha sfruttata e poi ha accusato il colpo e le fatiche dei tre match precedenti.