Violenza Domestica | Divieti di Avvicinamento e Arresti a Notaresco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Teramo - Repressione di Abusi e Sorveglianza Illegale I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un operaio italiano di 42 anni, accusato di aver reso infernale la vita della moglie. Dall'inizio di settembre 2023, l'uomo avrebbe sottoposto la donna a vessazioni fisiche, morali e psicologiche, isolandola dalla famiglia e dagli amici. Secondo quanto riportato, l'uomo le avrebbe proibito l'uso del telefono e installato telecamere per sorvegliarla costantemente, oltre a spintonarla e picchiarla per futili motivi. A seguito di queste accuse, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso una misura cautelare che vieta all'uomo di avvicinarsi alla moglie, alla sua abitazione e al luogo di lavoro, nonché di comunicare in qualsiasi forma con lei.