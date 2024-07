Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)DEL 20 LUGLIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA LITORANEA NEI PRESSI DI OSTIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER TIVOLI, INCIDENTE, QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; IN CHIUSURA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: A SAN CESAREO DA DOMANI E FINO AL 27 LUGLIO SI SVOLGERA’ IL TORNEO DI VOLLEY BEACH IN SQUARE 4.0”: A PARTIRE DALLE 17.00 E FINO ALLE 24.00 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA GIULIO CESARE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.