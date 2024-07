Turni massacranti e niente riposo settimanale per meno di 6 euro l’ora | il salario minimo per la stagione in Romagna è ancora un miraggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), anche da 11-12 ore al giorno. Nessunper aldue mesi consecutivi, se non tre. Il tutto per una media di paga inferiore ai sei(5,60di media) con picchi minimi di appena 4,4netti. Stiamo parlando del lavoro stagionale in una delle principali mete estive, la riviera romagnola, dove ilsembrauna chimera. Hotel, ristoranti, stabilimenti balneari. Ogni anno in Italia il grido dei datori di lavoro arriva disperato già da febbraio: “Mancano lavoratori”. E ogni anno la causa cambia capro espiatorio: prima fu l’abolizione dei voucher, quindi l’introduzione del reddito di cittadinanza che, di fatto, rendeva poco attrattivo un lavoro con molti oneri e poche garanzie. E quest’anno? Nonostante il sussidio sia stato cancellato con non pochi proclami dal governo Meloni, le lamentele non sono cambiate.