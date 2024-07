Traffico Roma del 20-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto regolare la circolazione lungo il raccordo anulare e gran parte della rete viaria della capitale si registrano al momento rallentamenti su via Pontina raccordo Castel di Decima verso Pomezia e delle code a tratti sullaFiumicino tra via della Magliana e Parco dei Medici in direzione del raccordo anulare per il trasporto pubblico che ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 ottobre per cui treni vi transitano senza fermare per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità