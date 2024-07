Schwazer l’amaro ritiro dalla marcia di Trento | Sapevo di non stare bene ma sarei venuto anche con una gamba sola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) La Stampa racconta il ritorno amaro di Alex, che è stato costretto a ritirarsisua ultimaa causa della sciatalgia. La Stampa scrive: “Quando Alexarriva allo stadio di Arco disono le 18: 30, nel chioschetto dei panini hanno appena messo a sfrigolare salamelle e porchetta. Cinque euro al pezzo, peperoni e cipolle inclusi. Il primo tifoso che lo riconosce si arrampica su una balaustra e gli urla il più classico dei «non mollare mai». E via con gli applausi. Il secondo opta per una considerazione tecnica: «Sei magrissimo».Tutti i presenti annuiscono, nessuno applaude. I ragazzini si rincorrono: «È lui, è lui, è arrivato». Si può cominciare. Alexl’aveva immaginata proprio così: una serata di festa, semplice, in famiglia. «Per ringraziare tutti quelli che mi sono stati viciniin questo doloroso e infernale percorso».