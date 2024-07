Quell' abbraccio in tv poi il raptus di gelosia | Pascale e la Turci le vere e clamorose cause della rottura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "Erano troppo diverse": per questo Paolae Francescaavrebbero messo fine alla loro relazione. A raccontarlo a La Stampa gli amicicantante romana. A due anni dall'unione civile, le due hanno deciso di troncare. Il loro amore era sbocciato a Torino, complice un concerto, che pare si fosse già interessata alladopo aver letto una sua intervista in cui parlava di libertà: "Non sono né gay né etero. Sono libera. Lancerò un'associazione per la tutela dei diritti Lgbtq+, anche nel mio interesse". La, invece, parlando di quel concerto, aveva raccontato: "Sapevo che era lì ed ero abbastanza agitata". Poi le foto in barca, ad agosto, dei loro baci aveva svelato il loro amore a tutti. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese, primatra le due ci sarebbero stati diversi litigi.