Pranzo tra Tajani Pier Silvio e Marina Berlusconi | Una nuova linea per rilanciare FI

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Nessun chiarimento visto che, secondo Antonio, “non c’è niente da chiarire”. Ma ilandato in scena nelle scorse ore tratra il leader di Forza Italia, Gianni Letta, la figlia dell’ex premier e suo fratellofa pensare che qualcosa possa bollire in pentola. Tutti si sono affrettati a chiarire come non si tratta di “nulla di anomalo, incontri così si tengono almeno una volta al mese”. Ma il faccia a faccia è arrivato a pochi giorni di distanza dalle uscite di: la prima aveva detto di sentirsi più vicina alla sinistra che alla destra sui temi etici, il secondo si era lamentato che “i moderati sono in maggioranza, ma manca un riferimento”.