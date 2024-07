Parigi 2024 ritirate delle bottiglie d’acqua contaminate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Si avvicinano le Olimpiadi die continua il lavoroautorità francesi sia sul versante della sicurezza sia su quello della salute. Sono stateper bambini contenenti livelli eccessivi di bisfenolo A, un interferente endocrino. Le(col marchio dei Giochi) riutilizzabili prodotte dall’azienda Vilac hanno “livelli di bisfenolo A non in linea con le normative” sui prodotti progettati per il contatto con gli alimenti, ha detto il sito governativo Rappel Conso. Lette di colore bianco con il tappo beige, blu o rosso sono marchiate con gli anelli olimpici, la mascotte dio la fiamma olimpica. Chi le ha acquistate dovrebbe restituirle dove le ha prese, fanno sapere le autorità. Lesono state vendute in Francia dalla fine di agosto dello scorso anno fino all’inizio di giugno.