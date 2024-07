Nightbitch | rilasciate le prime foto della commedia horror con Amy Adams

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024)lecon AmyAmyè una sei volte candidata all’Oscar con una filmografia decisamente interessante che va da American Hustle a Her, da Arrival fino al ruolo di Lois Lane in L’uomo d’acciaio. Tuttavia, il suo prossimo ruolo potrebbe essere anche il più sorprendente. Lasarà infatti presto protagonista di, un filmSearchlight Pictures diretto da Marielle Heller. Questa settimana, Vanity Fair ha condiviso un primo sguardo allanel film. Basato sull’omonimo romanzo di Rachel Yoder del 2021, lainterpreta una madre casalinga che si ritrova lentamente a trasformarsi in un animale. “Era così unico e ultraterreno, e come niente che avessi mai letto prima“, racconta la sei volte candidata all’Oscar a VF.