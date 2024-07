La settimana olimpica di Emmanuel Macron | lunedì visita al villaggio con Bach

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Venerdì 26 luglio inizieranno le Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna di eventi legati ai Giochi per, presidente della Repubblica francese, inizia però già da, quando il capo di stato si recherà alolimpico di Seine-Saint-Denis, accompagnato dal presidente del CIO Thomas, già ricevuto martedì scorso all’Eliseo.incontrerà gli atleti presenti, tra cui diversi membri della delegazione francese e coglierà anche l’occasione per salutare le forze di sicurezza operanti nella nuova stazione di polizia sulle rive della Senna. Nel pomeriggio, il Presidente parteciperà all’apertura della 142a sessione del CIO presso la Fondazione Louis Vuitton. Giovedì, sempre in compagnia di Thomasaprirà il vertice sportivo 2024 per lo sviluppo sostenibile che riunirà una cinquantina di Stati al Carrousel du Louvre.