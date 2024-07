Il Paese in oltre trecento scatti Ultimi giorni per visitare la mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Neiscorsi, alla presenza del sindaco Andrea Michelini, è stata inaugurata lafotografica dal titolo "Il", allestita nei locali della palestra Diaz di Porto Recanati. Il tutto è stato organizzato dal centro sociale e culturale "Anni D’Argento", che neglisei mesi ha raccolto più di 300 fotogrammi, con la collaborazione di Sandro Antognini ed Ettore Cappella. In queglisono così immortalati i luoghi, i volti e i personaggi delche non c’è più. "In pratica, vieneta la nostra città dal 1925 aid’oggi con visi e paesaggi – spiega Paolo Bruognolo, presidente di "Anni D’Argento" –. Tra l’altro, 10 foto ci sono state donate dal maestro Albano Ballerini". Dal canto suo, il sindaco Michelini ha ringraziato gli organizzatori per il valore dell’iniziativa.