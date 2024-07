Il boss del Manchester United Ten Hag era rilassato sul lavoro nonostante le intense speculazioni sul licenziamento

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-19 10:56:11 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Erik ten Hag ha ribadito di non essersi mai fatto prendere dal panico mentre una revisione interna aldeterminava se avrebbe mantenuto il suo posto di. Ci si aspettava che l’olandese lasciasse l’Old Trafford quest’estate dopo due stagioni alla guida della squadra, ma il nuovo proprietario di minoranza Jim Ratcliffe e il suo gruppo Ineos hanno deciso invece di offrirgli un’estensione del contratto di 12 mesi. Ten Hag ha trascorso il periodo di riflessione in vacanza con la famiglia e ha affermato di esseresapendo che la questione non era più di sua competenza. Ha detto ad AD: “Ho appena festeggiato le feste con i miei cari e ho lasciato che le cose venissero da me. In ogni caso, non ho alcuna influenza su questo.