Guasto informatico manda i tilt attività di tutto il mondo

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella giornata di ieri unhato in down sistemi informatici diil, dalle banche agli aerei. Una scena da film: il down ha bloccato la maggior parte delle, in primis banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati ‘off line’. La causa delè stata attribuita alla società CrowdStrike. Che ha affermato che si tratta di un “difetto individuato in un singolo aggiornamento del suo software sui sistemi operativi Windows di Microsoft”. Questo è quanto ha riportato George Kurtz, CEO della Società., voli cancellati e disagi Il 3,9% dei voli mondiali sono stati cancellati: ilha coinvolto principalmente gli Stati Uniti, ma il disagio è arrivato anche in Italia. Coinvolgendo anche treni e aerei: infatti, il problema arriva per due motivi.