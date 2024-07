Gino volontario dal cuore d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Pisa, 20 luglio 2024 – «Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Luigi "" Esposito», le parole sulla pagina ufficiale della Pubblica assistenza di Pisa. «L'associazione si stringe attorno alla famiglia e a tutti gli amici, volontari e non, che lo hanno sostenuto nel suo percorso di lotta contro una terribile malattia». «da decenni e formatore della nostra associazione, ha contribuito alla crescita di centinaia di volontari, trasmettendo non solo competenze tecniche ma soprattutto umane. Una perdita significativa, un uomo buono che ha lasciato in tutti noi un segno indelebile». La salma è esposta nelle stanze mortuarie della nostra associazione in via Bargagna. I funerali si terranno lunedì 22 2024 alle 15.30 presso la chiesa di San Giuliano Terme.