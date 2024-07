Furgone contromano sull’autostrada Schianto frontale contro un taxi | gravissimo un milanese di 47 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Novara est che stanno analizzando le immagini delle telecamere fornite dalla società autostradale. Una cosa, per ora, è certa: ilche viaggiava inA4 Milano-Torino tra la barriera Ghisolfa e Rho-Arluno, in direzione Torino, si è schiantato frontalmente con un. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre tre auto. Il conducente del, un 47enne di Milano, è ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza, ancora in prognosi riservata. L’uomo che era alla guida del, un 39enne italiano, subito dopo loè fuggito a piedi ed è stato ritrovato in stato di choc nei campi vicini. È successo intorno all’una di notte nel tratto dell’autostrada tra Rho e Cornaredo.