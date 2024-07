Formula1 in Ungheria doppietta McLaren Norris in pole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug. (askanews) – Landosupartirà inposition nel Gp d’, 13/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha ottenuto il tempo di 1.15.227 e avrà al suo fianco in prima fila il compagno di scuderia Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, su Red Bull e Carlos Sainz, quarto con la Ferrari. Terza fila per Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). Quarta fila per Alonso e Stroll. Quinta fila per le VISA Cash App di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Per il giapponese incidente da bandiera rossa nel finale delle qualifiche, nessuna conseguenza per lui. Clamorosamente fuori già al termine della prima fase delle qualifiche l’altra Mercedes di George Russell e Sergio Perez. Il messicano perde il controllo della sua Red Bull e impatta con violenza contro le barriere.