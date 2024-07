Ferrari 12Cilindri | foto della versione con livrea dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 20 luglio 2024) Presentata poche settimane fa laè l’ultima supercarcasa di Maranello. Forte di un nuovissimo motore a 12 cilindri aspirato a V, omologato Euro 6E, l’auto ha una potenza di 830 CV a 9.250 giri ed una coppia massima di 678 Nm a 7.250 giri. Il propulsore adottato non ha nessun tipo di ausilio elettrico. Lo splendido (per ora) esercizio di stile di Aksyonov Nikita L’auto riprende esteticamente, soprattutto nel frontale, la365 GTB Daytona del 1968. La trazioneè posteriore, gestita da un cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti. Prestazioni davvero da brividi con velocità massima di oltre 340 km/h, scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e 0-200 km/h in 7,9 secondi.