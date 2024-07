Fermana il tempo stringe C’è ancora tanto da fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Giornata interlocutoria, di lavoro sotto traccia per lache al momento deve per forza attendere l’esito ufficiale del concordato. O meglio la richiesta ufficiale che agenzia delle entrate e Inps fanno per stralciare in maniera definitiva il debito globale ormai ben noto nel suo importo. Una chiave di volta determinante in questa direzione è assolutamente fondamentale per dare un futuro solido alla. Impensabile andare avanti con quel fardello sulle spalle e impossibile allo stesso modo pensare ad una stagione con queste premesse. E’ assolutamente evidente che si sta ragionando, soprattutto in caso di accordo e pagamento del debito, anche e soprattutto al passaggio di consegne della società. Su questo la famiglia Simoni sembra avere idee chiarissime: un’offerta solida e che dia basi certe allain Serie D sarà senza dubbio presa in considerazione e accettata.