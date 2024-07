F1 doppietta McLaren in qualifica a Budapest Norris in pole position 4 Sainz e 6 Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Al termine di unaricca di emozioni e colpi di scena, tra un meteo ballerino, incidenti ed una sfida tiratissima per le prime posizioni,può festeggiare ladi Landoin vista del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo della carriera per l’inglese, che ha battuto di 22 millesimi il compagno di squadra australiano Oscar Piastri. Il team di Woking torna dunque a monopolizzare la prima fila della griglia dopo quasi 12 anni (Hamilton-Button a Interlagos 2012), ponendo le basi per una domenica trionfale all’Hungaroring di. Solida terza piazza a 46 millesimi dalla vetta per la Red Bull del leader iridato Max Verstappen, mentre la Ferrari archivia un discreto risultato corale con Carlos4° e Charles6°.