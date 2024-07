Dai dehors alle scatole nere lunedì il ddl concorrenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Dall'intervento salva-alla portabilità dei dati della scatola nera sulle auto. Fino ai primi testi unici di riordino della normativa sul fisco, in attuazione della delega fiscale. Sono alcune delle misure che arriveranno sul tavolo del consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocato perpomeriggio. In particolare il ddlè uno dei 69 obiettivi assegnati dal Pnrr al governo che vanno varati entro il 31 dicembre prossimo per accedere alla settima rata (18,2 miliardi). Per quanto riguarda isi punta a rendere strutturale la misura varata durante la pandemia per consentire ai clienti di bar e ristoranti di poter stare all'aperto. Si tratterebbe dunque di una proroga della normativa per ristoranti e commercio, legata allo stato provvisorio della misura. Ma i tratterà forse dell'ultima proroga.