Collector 3 riceve un entusiasmante aggiornamento

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Le vicende legali che hanno bloccato la produzione di The3 sono finalmente risolte. Il regista Marcus Dunstan ha confermato che il terzo capitolo della serie può finalmente andare avanti, anni dopo l’annuncio iniziale. The3: Il Terzo Capitolo in Arrivo Dopo Lunga Attesa Originariamente concepito come uno spin-off della serie di film Saw, il primo film del franchise, The, è uscito nel 2009, seguito da The Collection nel 2012. Nonostante le riprese di The Collected fossero già iniziate, il progetto è stato sospeso a causa di questioni legali. Ora, Dunstan promette che il terzo film sarà “follemente spaventoso”.