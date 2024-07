Classifica FIMI | Anna in cima agli album per la terza settimana

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 luglio 2024) Ancora tutto immobile ai vertici dellarelativa alle vendite eascolti streaming dal 12 al 18 luglio 2024. Vera Baddie disi riconferma per lavolta leader negli. Nei singoli, domina incontrastata Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia, con Storie brevi di Tananai elisa ad un passo dal podio.– I singoli Le prime tre posizioni dei singoli sono rimaste invariate rispetto a sette giorni fa: dopo Sesso e Samba, si riconfermano alla #2 e alla #3 due pezzi di: 30° C e I love it, cantata con Artie 5ive. Avanza in quarta posizione Storie brevi di Tananai elisa (+1), seguita da Come un tuono di Rose Villain & Guè (-1). Sale alla #6 Sexy Shop di Fedez & Emis Killa (+1); scende di conseguenza di un gradino Paprika di Ghali. Ottavo posto, in salita di tre postazioni, per Tt le girlz die Niky Savage.