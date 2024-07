Berrettini batte Tsitsipas ed è in finale allo Swiss Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Matteoè in", torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della Roy Emerson Arena di Gstaad, dotato di un montepremi complessivo pari a 579.320 euro. Il tennista capitolino, sesta testa di serie del seeding e numero 82 del mondo, che proprio a Gstaad nel 2018 ha vinto il suo primo titolo Atp, ha sconfitto il greco Stefanos, primo favorito del seeding, per 7-6(8) 7-5 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Sulla strada dic'è ora il francese Quentin Halys, 27 anni, n.192 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Tra il romano e il suo avversario di domani c'è un solo precedente risalente a nove anni fa quando vinse il francese 6-3 7-6 negli ottavi didell'Italy F29. "Ero concentrato e sapevo che ogni break poteva essere decisivo. È stato un mix di emozioni che ha portato al tie break del primo set.