Basket | Gianmarco Pozzecco giusto confermare il CT?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Un percorso lungo sulla panchina della Nazionale italiana di pallacanestro ricco di soddisfazioni, ma anche di cocenti sconfitti. L’ultimo risultato, in linea temporale, aveva un po’ messo in discussione la figura di, Commissario Tecnico degli Azzurri che ha fallito, pesantemente, l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024 venendo eliminato dal Preolimpico dalla Lituania. Una brutta botta, certamente, che poteva far saltare il posto del tecnico degli italiani. Nei giorni scorsi, però, Gianni Petrucci, presidente della Federazione nostrana della palla a spicchi, ha confermato il coach e questa decisione è stata fortemente approvata da Giovanni Malagò, numero uno del CONI.