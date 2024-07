Antonelli | prima di tutto il decoro urbano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) È il neo assessore ai lavori pubblici di Osimo Sandroa spiegare che nei primi cento giorni di mandato si dovrà fare tanto, partendo da un punto. "Il primo segnale passa per il. Tra i piccoli interventi il primo cittadino ha introdotto anche la ristrutturazione dei bagni sotto il loggiato del comune. In Germania si sono inventati un omaggio per chi usa i bagni pubblici, regalano un biglietto con lo sconto di un euro da spendere per l’acquisto di consumazioni nei locali della zona – dice –. E poi focus sugli scavi sotto le logge, dove è cresciuta la vegetazione e le vetrate sono rovinate. Metteremo a punto un sistema di ventilazione meccanica con il benestare della Soprintendenza data la presenza appunto dei rinvenimenti archeologici e daremo il via alla pulizia che non determini il deperimento dell’area".