Alex Schwazer il triste addio | Questa è stata la mia ultima gara da atleta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono passate poche ore dalla storia ancora visibile sul suo profilo Instagram. Quella in cuicondivide l’emozione per il ritorno sulla pista in unaufficiale. Una gioia fugace, per lo sfortunato. “la miada. Sono natoe lo resterò per sempre. Se vorrò a 50 anni parteciperò alle gare di paese”, annuncia dopo l’infortunio che ieri sera lo ha costretto a ritirarsi dalla Q20k, la 20 km di marcia che si è svolta ad Arco, in Trentino., col desiderato pettorale una settimana dopo la fine dell’infinita, contesqualifica per doping, si è dovuto arrendere al quattordicesimo chilometro. La sciatalgia che lo affligge da tempo non gli ha concesso sconti. “Ho voluto gareggiare oggi a ogni costo, per fare vedere ai miei figli cosa faceva il loro papà.